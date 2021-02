நாம் ஏன் "இதை" பற்றி பேசவில்லை?.. டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக ஹாலிவுட் நடிகை ட்வீட்!

ஹாலிவுட் நடிகை, பாப் பாடகி என்ற பன்முக திறமைகளை கொண்ட ரிஹான்னாவுக்கு டிவிட்டரில் 100 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட ஃபாலோயர்கள் உள்ளார்கள். Dont Stop the music, Love the way you lie, Umbrella உள்ளிட்டவை ரிஹான்னாவின் ஆல்பம்கள் ஆகும். அது போல் Ocean's 8, battleship உள்ளிட்ட ஹாலிவுட் படங்கள் உள்பட ஏராளமான படங்களில் நடித்துள்ளார்.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

English summary

Hollywood star Rihanna tweeted about the ongoing farmers protest in India and she asked that Why we arenot talking about this?