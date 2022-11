"உல்லாச அழகிகள்!" அப்பாவின் 100ஆவது பிறந்தநாளுக்கு அழகிகளை பரிசாக தந்த செல்ல மகள்! இளசுகள் பாவம்ப்பா

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் தனது தந்தையின் 100ஆவது பிறந்த நாளுக்குச் செல்ல மகள் கொடுத்த கிப்ட் தான் பலருக்கும் பொறாமை வரச் செய்துள்ளது.

இந்த நவீன யுகத்தில் அனைத்துக்குமே ஸ்மார்ட் சாதனங்கள் வந்துவிட்டன. உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்தவாறே அனைத்தும் கிடைப்பதால் இது மக்களைச் சோம்பேறியாக்கிவிட்டது.

உடலுக்கு எக்சசைஸ் எதுவுமே இல்லாததால் நமது உடலில் பல நோய்கள் எளிதாக வருகிறது. குறிப்பாக, சர்க்கரை பாதிப்பு உள்ளிட்டவை உலகில் அதிகப்படியான மக்களுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

English summary

US daughter took her own daugther to strip club for his 100th birthday: US old man 100th birthday in strip club.