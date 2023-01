வாயில் அடி.. பயமே இல்லை - சதாம் உசேன் கைதானது எப்படி? “திக்திக்” நொடிகளை பகிர்ந்த அமெரிக்க வீரர்

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு தூக்கிலிடப்பட்ட ஈராக் அதிபர் சதாம் உசேனை உயிரிழந்து 16 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில், அவரை கைது செய்தபோது நிகழ்ந்த பல்வேறு பரபரப்பு நிகழ்வுகளை முதல் முறையாக வெளியில் பகிர்ந்து இருக்கிறார் அமெரிக்க முன்னாள் ராணுவ அதிகாரியான கெவின் ஹாலாண்ட். சதாம் உசேனை கைது செய்ததற்காக முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் ஜார்ஜ் புஷ்ஷால் பாராட்டப்பட்டார் கெவின்.

அமெரிக்காவை சேர்ந்த "டேஞ்சர் கிளோஸ்" எனப்படும் பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமெரிக்காவின் டெல்டா படையை சேர்ந்த கெவின் ஹால்லாண்ட், சதாம் உசேனை கைது செய்யும்போது நடந்த பல்வேறு தகவல்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்.

ஈராக் போர் சதாம் உசேன் கைது என பல்லாயிரக்கணக்கான செய்திகள் இணையத்தில் கொட்டிக்கிடக்கும் நிலையில், அதில் இடம்பெறாத பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

16 years have passed since the death of Iraqi President Saddam Hussein, who was executed in 2006, Kevin Holland, a former US military officer, has shared for the first time the various sensational events that occurred when he was arrested. Kevin was praised by former US President George Bush for arresting Saddam Hussein.