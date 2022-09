ஒன்று.. இரண்டல்ல.. 'அயர்லாந்தில் 50 பேட்டரிகளை விழுங்கிய மூதாட்டி'.. மருத்துவர்கள் மீட்டது எப்படி?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அயர்லாந்தில் மன அழுத்தம் காரணமாக மூதாட்டி ஒருவர் கடிகாரம், ரிமோட் போன்றவற்றிற்கு பயன்படுத்தபப்டும் பேட்டரிகளை விழுங்கியுள்ளார். தற்போது அறுவைசிகிச்சை செய்து டாக்டர்கள் அவர் விழுங்க்கிய 51 பேட்டரிகளை எடுத்துள்ளனர்.

நாணயங்கள், கற்களை விழுங்குவது மணல்களை அள்ளி சாப்பிடுவது என ஒரு சிலர் விநோத பழக்கங்களில் ஈடுபட்டு தங்களை துன்புறுத்திக்கொள்கின்றனர்.

மன அழுத்தம் மற்றும் அதனால், ஏற்படும் சில மனநோய்களால் இது போன்ற பழக்கங்களுக்கு ஆளாவதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது.

English summary

An elderly woman in Ireland swallowed batteries used for clocks and remotes due to stress. Doctors have now operated and removed 51 batteries that he swallowed.