பணிநீக்க விவகாரத்தில் தலையிடுகிறது மத்திய அரசு.. அமேசானுக்கு தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் சம்மன்

வாஷிங்டன்: அமேசான் நிறுவனம் 10 ஆயிரம் ஊழியர்களை லே ஆஃப் செய்ய தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், அமேசான் நிறுவனம் உரிய விதிகளை பின்பற்றவில்லை என்று மத்திய தொழிலாளர் நல அமைச்சகத்தில் ஐடி நிறுவன ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க அமேசான் இந்தியாவுக்கு மத்திய அரசு சம்மன் விடுத்துள்ளது.

உலகளாவிய நாடுகளில் Recession எனும் உலகளாவில் பொருளாதார மந்த நிலை, பணவீக்கம் உள்ளிட்டவற்றால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் கூடும் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்க தொடங்கி உள்ளன. இதையடுத்து பல முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆள்குறைப்பு செய்து வருகிறது.

அந்த வகையில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் ஜாம்பவான்களாக இருக்கும் நிறுவனங்களும் லே ஆஃப் எனப்படும் பணி நீக்க நடவடிக்கையை அடுத்தடுத்து எடுத்து வருவது, அந்த துறையை சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

While Amazon has started laying off 10,000 employees, a complaint has been filed by the Union of IT Company Employees in the Ministry of Labor Welfare that Amazon has not followed the relevant rules. The central government has summoned Amazon India to provide an explanation in this regard.