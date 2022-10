1 கோடி பரிசு அடித்த லாட்டரி சீட்டு..தெரியாமல் குப்பையில் வீசிய பெண்..அய்யய்யோ என பதறிய போது ட்விஸ்ட்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் வடக்கு கரோலினா மாகாணத்தில் குப்பையில் வீசிய லாட்டரி சீட்டுக்கு ரூ.1 கோடி விழுந்ததால், இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்த பெண் ஒருவர், ஒருவழியாக போராடி லாட்டரி சீட்டை மீட்டு கோடிஸ்வரராகியிருக்கிறார்.

திண்ணையில் கிடந்தவருக்கு திடுக்கென அடித்தது யோகம் என்ற ஒரு பேச்சு வழக்கு உண்டு. அது யாருக்கு பொருந்துமோ இல்லையோ லாட்டரி சீட்டில் பரிசுத்தொகை அடிப்பவர்களுக்கு 100 சதவீதம் பொருந்தும்.

லாட்டரி சீட்டுக்கள் வாங்கியே பணத்தை கோட்டை விட்ட பலர் இருக்கின்றனர். இதனால், கண்ணை மூடிக்கொண்டு அதிர்ஷ்டத்தை நம்புவது முட்டாள்தனம்தான்.

English summary

A woman who was pleasantly surprised to find Rs 1 crore for a lottery ticket thrown in the trash in the state of North Carolina, USA, has become a millionaire by fighting to recover the lottery ticket.