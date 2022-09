"மோடி தான் ஒரே தலைவர்! உக்ரைன் போரை அவரால் மட்டுமே முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும்!" மெக்சிகோ கோரிக்கை

Washington

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா இடையேயான போர் பல மாதங்களாக தொடரும் நிலையில், இது தொடர்பாக மெக்சிகோ ஐநா சபையில் சில முக்கிய கோரிக்கையை முன்வைத்து உள்ளது.

உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா இடையேயான போர் கடந்த பிப். மாதம் இறுதியில் தொடங்கியது. சில நாட்களில் இந்த போர் முடிந்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்தப் போர் பல மாதங்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இருப்பினும், இந்தப் போர் இப்போதைக்கு முடிவதாக தெரியவில்லை. இந்தச் சூழலில் இந்தப் போரை நிறுத்துவது தொடர்பாக ஐநா சபையில் மெக்சிகோ சில முக்கிய கோரிக்கையை முன்வைத்து உள்ளது.

English summary

A pannel with PM Modi need to be formed to bring peace between Ukraine and Russia: PM Modi could be the leader who can stop Ukraine- Russia war.