ஹாலிவுட் படம் பாணியில்.. விண்கலத்தை ஏவி கோள் மீது மோத வைக்கும் நாசா.. திட்டம் ரெடி!

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: 1998ம் ஆண்டு வெளியான ஹாலிவுட் பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான "ஆர்மகெடான்," நியாபகம் உள்ளதா. புரூஸ் வில்லிஸ் மற்றும் பென் அஃப்லெக் ஆகியோர் பூமியை காப்பாற்ற தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள்.

இப்போது பூமி அத்தகைய உடனடி ஆபத்தை எதிர்கொள்ளவில்லை என்றாலும், அடுத்த ஆண்டு, நாசா விண்கல மோதல் சோதனையில் ஈடுபட திட்டமிட்டுள்ளது.

மணிக்கு 15,000 மைல் (24,000 கிமீ) வேகத்தில் செல்லும் விண்கலத்தை மோதி அழிக்கச் செய்ய நாசா திட்டமிட்டுள்ளது.

ஆச்சரியம்.. பால்வெளி மண்டலத்தை தாண்டியும் கிரகம் உள்ளது.. பார்க்க சனி மாதிரி தெரிகிறது: நாசா ஆய்வு

English summary

NASA plans to crash a spacecraft traveling at a speed of 15,000 miles per hour into an asteroid next year in a test of "planetary defense.