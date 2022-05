அடேங்கப்பா.. எவ்வளவு பெரிசு! பூமிக்கு கிட்ட வரும் ஆஸ்டிராய்டு! மனிதர்களுக்கு ஆபத்தா? நாசா வார்னிங்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: சுமார் 2 கிமீ அகலமுள்ள மிகப் பெரிய ஆஸ்டிராய்டு குறித்து நாசா முக்கிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

ஆஸ்டிராய்டுகள் என்று அழைக்கப்படும் சிறுகோள்கள் நமது விண்வெளியைச் சுற்றிக் கொண்டு இருக்கும். இப்படி விண்வெளியில் சுற்றி வரும் ஆஸ்டிராய்டுகள் பெரும்பாலான நேரங்களில் பூமிக்கு எந்தவொரு ஆபத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

சில அரிய சமயங்களில் இந்த ஆஸ்டிராய்டுகள் பூமியின் சுற்றுவட்டார பாதைக்கு அருகே வரும். பூமியின் புவி ஈர்ப்பு சக்தியால் ஈர்க்கப்படும் ஆஸ்டிராய்டுகள் பூமியை அடையும் முன்பு, வெப்பத்தில் பஸ்பம் ஆகிவிடும்.

English summary

Two kilometer-wide asteroid is set to come close to Earth on May 27: (பூமிக்கு மிக அருகில் வரும் 2 கிமீ அகலமுள்ள ஆஸ்டிராய்டு) Big asteroid is going to pass earth at a staggering speed.