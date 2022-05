"இரு புது வகை ஓமிக்ரான்கள்".. எச்சரிக்கை மணி அடிக்கும் ஆய்வாளர்கள்! வேக்சின் பலன் தருமா

Washington

வாஷிங்டன்: ஓமிக்ரான் கொரோனாவில் சில குறிப்பிட்ட வகைகளால் கொரோனா அடுத்த அலை ஏற்படும் ஆபத்துகள் அதிகம் என்று ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கடந்த 2019 இறுதியில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் 2 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளிடையே மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. உலக வல்லரசுகள் தொடங்கி, பின்தங்கிய நாடுகள் வரை அனைத்தும் கொரோனா வைரசால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால், உலக நாடுகளில் அடுத்தடுத்த அலைகளை ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால் கொரோனா வைரசை முழுவதுமாக அழிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Two new sublineages of the Omicron coronavirus variant can dodge antibodies to trigger a new wave: (இந்த இரு ஓமிக்ரான் வகைகள் அடுத்து அலையை ஏற்படுத்தலாம்) All things to know about next Corona wave.