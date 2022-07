"அந்த" இடத்தில் ஹுஸ் ஹுஸ் சத்தம்! டாக்டர்! டாய்லெட் போறப்ப பாம்பு "உள்ளே" போயிடுச்சி! அலறிய முதியவர்

Washington

oi-Vishnupriya R

வாஷிங்டன்: தனது பிறப்புறுப்பில் ஹுஸ் ஹுஸ் என்ற சப்தம் கேட்பதாக மருத்துவரிடம் சென்ற அமெரிக்க முதியவருக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கப்பட்ட போதுதான் அதில் ட்விஸ்ட் காத்திருந்தது.

அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தை சேர்ந்தவர் 70 வயது முதியவர். இவருக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு அறுவை சிகிச்சை முடிந்தது. இதையடுத்து அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டார்.

வீட்டில் டாய்லெட் பிறப்புறுப்பில் இருந்து ஹுஸ் ஹுஸ் என சப்தம் கேட்டுள்ளது. இதையடுத்து இந்த சப்தம் அவர் எப்போதெல்லாம் கழிப்பறைக்கு செல்கிறாரோ அப்போதல்லாம் கேட்கும்.

English summary

Old man thought that snake was stuck in his genitals while he was answered to his nature's call,