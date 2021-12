பூஸ்டர் போட்டாலும் பரவிய ஓமிக்ரான்... செய்வதறியாது விழிக்கும் அமெரிக்கா!

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன்: தடுப்பூசிகளை அடுத்து பூஸ்டர் டோஸ் எடுத்துக் கொண்டவர்களுக்கும் அமெரிக்காவில் ஓமிக்ரான் வகை கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு வருவது ஆய்வாளர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவில் கடந்த வாரம் மட்டும் சராசரியாக 1 லட்சத்து 20 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது. அமெரிக்காவின் 22 மாகாணங்களில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவல் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்நாட்டில் தொற்று கவலை அதிகரித்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் கொரோனா மற்றும் ஓமிக்ரான் வைரஸின் தாக்கம் குறித்து கண்காணித்து வரும் நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, ஓமிக்ரான் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 43 வழக்குகளில், 34 பேர் கொரோனா வைரஸுக்கு எதிராக முழுமையாக தடுப்பூசி பெற்றுள்ளனர்.

According to the latest update by the Centers for Disease Control and Prevention out of the 43 cases attributed to the variant, 34 people were fully vaccinated against the virus. It added that 14 of them were also administered booster shots.