‛‛திருடன்.. திருடன்..’’அமெரிக்காவில் அவமானப்பட்ட பாகிஸ்தான் நிதி அமைச்சர் இஷாக் டார்..பரவும் வீடியோ

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் டல்லஸ் சர்வதே விமான நிலையத்தில் பாகிஸ்தான் நிதியமைச்சர் இஷாக் டாரை பார்த்து சிலர் ‛‛திருடன்.. திருடன்.. திருடன்..'' என கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான இம்ரான் கான் அந்நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார். சமீபத்தில் அவருக்கு ஆதரவு அளித்த கட்சியினர் ஆதரவை திரும்ப பெற்றனர்.

இதையடுத்து நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பில் இம்ரான் கான் பிரதமர் பதவியை இழந்தார். இதையடுத்து எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து புதிதாக ஆட்சி அமைத்தன.

Pakistan Finance Minister Ishaq Dar was seen at Dulles international Airport in the United States by some people who called him Thief..Thief..Thief..'' A related video has been released.