கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் 'திருப்புமுனை'.. குழந்தைகளுக்கு பைசர் தடுப்பூசியே பேஸ்ட்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: 5 முதல் 11 வயதுக் குழந்தைகளுக்கு பைசர் தடுப்பூசியின் 2 டோஸ் போதிய பாதுகாப்பை அளிப்பது சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று உலகம் முழுவதும் பெரும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இரண்டாம் அலை, மூன்றாம் அலை என மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

இந்த பெருந்தொற்றில் இருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Global pharma major Pfizer and BioNTech SE on Monday said trial results of COVID-19 vaccine showed that it is safe and produced a robust neutralizing antibody response in children aged five to 11 years, and they plan to seek regulatory approvals as soon as possible.