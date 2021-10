வானிலிருந்து தீ பிடித்து நொறுங்கி விழுந்த விமானம்.. 21 பயணிகளும் பாதுகாப்பாக வெளியே வந்த அதிசயம்

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: டேக் ஆப் ஆகும்போதே நொறுங்கி விழுந்தது ஒரு விமானம். அதிருஷ்டவசமாக, அதில் பயணித்த 21 பயணிகளும் உயிரோடு தப்பியுள்ளனர்.

இந்த அதிசய சம்பவம் பற்றிதான் அமெரிக்கா முழுக்க பேச்சாக உள்ளது.

மெக்டொன்னல் டக்லஸ் எம்டி-87 என்ற வகை விமானம், ப்ரூக்ஷையர் ஹட்சன் எக்சிகியூட்டிவ் விமான நிலையத்திலிருந்து நேற்று டேக் ஆப் ஆனபோது, திடீரென தீ வெளியாகியுள்ளது. இது ஒரு ட்வின் என்ஜின் ஜெட் விமானமாகும்.

English summary

A plane crashed at takeoff on Tuesday in Texas, with all 21 passengers and crew on board scrambling to safety before the aircraft burst into flames.