அடேங்கப்பா! ட்விட்டரில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பராக் அகர்வாலுக்கு இத்தனை கோடி வழங்கப்படுகிறதா?

Washington

வாஷிங்டன்: ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் சிஇஓ பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள பராக் அகர்வாலுக்கு சுமார் 42 மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.346 கோடி கிடைக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரும் டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரியான எலான் மஸ்க் பிரபல சமூக வலைத்தளமான ட்விட்டரை வாங்கப்போவதாக அறிவித்து இருந்தார்.

இடையில் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கும் ஒப்பந்தத்தில் இருந்து சற்று விலகிய எலான் மஸ்க் மீண்டும், அந்நிறுவனத்தை வாங்கப்போவதாக அறிவித்தார்.

It is said that Parag Agarwal, who has been removed from the position of CEO of Twitter, will get about 42 million dollars, which is about 346 crores in Indian value.