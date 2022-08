வெறும் 20 நொடிகள்! சரமாரியாக இறங்கிய கத்திகுத்து.. சத்தமில்லாமல் சரிந்த சல்மான் ருஷ்டி! என்ன நடந்தது

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சல்மான் ருஷ்டி மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் குறித்து மேலும் சில முக்கிய தகவல்களைச் சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் பகிர்ந்து உள்ளனர்.

மும்பையில் பிறந்த எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டி. பிரிட்டன் நாட்டில் வசித்து வரும் இவர், சர்வதேச அளவில் முக்கியமான எழுத்தாளர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார்.

கடந்த 1981ஆம் ஆண்டு வெளியான இவரது 'மிட்நைட்ஸ் சில்ட்ரன்' நாவல் மிக முக்கிய விருதான புக்கர் விருதையும் பெற்று உள்ளது.

பதுங்கி வாழ்ந்தார்; பயந்து வாழவில்லை - கலகங்களை காதலித்த சல்மான் ருஷ்டியின் கதை

English summary

Author Salman Rushdie being stabbed at an event in US: (சல்மான் குஷ்டி மீது தாக்குதல் நடத்தியது குறித்து வெளியான தகவல்) All things to know about Author Salman Rushdie attack