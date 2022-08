பொருளாதார நெருக்கடியில் பாகிஸ்தான்.. உதவிக்கரம் நீட்டிய சவுதி அரேபியா.. 1 பில்லியன் டாலர் முதலீடு!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: நிதி மற்றும் அரசியல் நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வரும் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு பில்லியன் டாலர் தொகை முதலீடு செய்ய இருப்பதாக சவுதி அரேபியா தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கையை அடுத்து தற்போது பாகிஸ்தான் நாடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஏராளமானோருக்கு வேலையிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

இதனால் நிதி நிலைமையை சமாளிக்க சர்வதேச நிதியமான ஐ.எம்.ப்பிடம் பாகிஸ்தான் கடன் வாங்க முயன்றது. ஆனால் அதுவும் பலனளிக்காமல் போனது.

தற்காலிகமாக தப்பிய இம்ரான் கான்.. முன் ஜாமீனை மேலும் ஒரு வாரத்திற்கு நீட்டித்தது பாகிஸ்தான் கோர்ட்!

English summary

Saudi Arabia has announced that it will invest one billion dollars in Pakistan, which is stuck in financial and political crisis.