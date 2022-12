சீனாவில் பரவும் கொரோனா உயிரை குடிப்பவை அல்ல.. "ரிலாக்ஸா இருங்க".. உறுதியாக கூறும் வல்லுனர்

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: "சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருவது உண்மைதான். இருந்தபோதிலும், அவை உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வீரியம் கொண்டது அல்ல" என்று வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக உயிரியல் விஞ்ஞானி டாக்டர் க்ரிஸ் முர்ரே உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

பலரும் கூறுவதை போல சீனாவில் பரவுவது, கொரோனா வகையின் புதிய திரிபு கிடையாது என்றும், மாறாக, ஓமிக்ரான் வகை வைரஸ் தொற்றுதான் எனவும் முர்ரே தெரிவித்துள்ளார்.

சீனாவில் பரவி வரும் கொரோனா மிகவும் ஆபத்தானது என பல விஞ்ஞானிகள் கூறி வரும் நிலையில், முர்ரேவின் கருத்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.

English summary

"It is true that the coronavirus is spreading rapidly in China, but it is not life-threatening," asserted Dr. Chris Murray, a biological scientist at the University of Washington.