படிக்க சொல்லி 'டார்ச்சராம்'.. டீச்சரை துப்பாக்கியால் சுட்ட 6 வயது சிறுவன்.. கொடுமை

வாஷிங்டன்: தினமும் படிக்க சொல்லி டார்ச்சர் செய்ததால் ஆத்திரமடைந்த 6 வயது சிறுவன் தனது கணக்கு ஆசிரியையை சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதலில் இதயம், தோள்பட்டை, வயிறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குண்டு பாய்ந்த நிலையில், ஆசிரியை கவலைக்கிடமான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இதனிடையே, இந்த தாக்குதலில் ஈடுட்ட சிறுவனிடம் போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவனது பெற்றோரிடமும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

A 6-year-old boy, enraged by being tortured by being told to study every day, shot his account teacher with a gun. The teacher is being treated in a critical condition as the bullets hit her heart, shoulder and stomach in this firing attack.