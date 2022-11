நேரலையில் செய்தி வழங்கிய ரிப்போர்ட்டரிடம் 'இயர்போனை ஆட்டைய போட்ட கிளி'.. பரவும் வீடியோ!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: கொள்ளை சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர் ஒருவர் நேரலையில் பேசிக்கொண்டு இருந்த போது அவரது காதில் மாட்டியிருந்த இயர்போனை எங்கிருந்தோ பறந்து வரும் கிளி ஒன்று அவரது தோளில் அமர்ந்து கவ்விச்செல்லும் காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

விஞ்ஞானம் வளர வளர கருவிகளின் அளவும் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது.

செல்போன்கள் துவக்க காலத்தில் அளவில் பெரியதாக இருந்ததை இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக சொல்லலாம்.

English summary

While a journalist was talking live about the robbery incident, a parrot flying out of nowhere sat on his shoulder and grabbed the earphone stuck in his ear is currently spreading rapidly on the internet.