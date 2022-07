எல்லாம் "அந்த" விஷயத்திற்கு தானாம்! டி-ரெக்ஸ் டைனோசரின் சிறிய முன்கை!. பாட்னரை தாங்கவும் உதவுமாம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: டி-ரெக்ஸ் டைனோசர் வகைகள் சிறிய முன்கைகளைக் கொண்டு இருக்கலாம் என்பதற்கான காரணம் குறித்து சில முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த உலகை டைனோசர்கள் தான் ஆக்கிரமித்து இருந்தது. மிகச் சிறிய டைனோசர் தொடங்கிப் பல டன் எடை கொண்ட டைனோசர் வரை பல வகைகள் இருந்தன.

இவை பூமி முழுக்க பல்வேறு கண்டங்களிலும் வாழ்ந்து வந்த டைனோசர்கள், சில காரணங்களால் உலகை விட்டு முழுவதுமாக அழிந்தே போய்விட்டன.

English summary

what is the Use of Tiny hand of T. rex: (டி-ரெக்ஸ் டைனோசருக்கு இருக்கும் சிறிய முன்கை எதற்குப் பயன்படும்) All things to know about T. rex.