பெண் ஊழியர்களுக்கு நியூயார்க் கவர்னர் பாலியல் தொல்லை.. குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி.. பதவி விலக கோரிக்கை

Washington

oi-Rayar A

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மாகாண கவர்னர் ஆண்ட்ரூ குவாமோ மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் உறுதியாகி உள்ளது. அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மாகாண கவர்னராக இருப்பவர் ஆண்ட்ரூ குவாமோ. ஆண்ட்ரூ குவாமோ பாலியல் ரீதியில் பெண்களை துன்புறுத்தியதாக தொடர்ச்சியான புகார்கள் எழுந்து வந்தன. இது தொடர்பாக பல்வேறு பெண்கள் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் அடுக்கடுக்கான புகார்களை தெரிவித்தனர்.

இந்த புகார்கள் தொடர்பாக கவர்னர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் பெண்கள் உள்பட 179 பெண்களிடம் அதிகாரிகள் முதல் கட்டமாக தீவிர விசாரணை நடத்தி இருக்கின்றனர்.

