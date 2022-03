அடங்கிப் போகும் அமெரிக்கா.. ஈரானுக்கு விதித்த கட்டுப்பாட்டை தளர்த்த முடிவு.. வெள்ளைக் கொடிக்கு வேலை

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கையை கண்டித்து ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது. இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்து வரும் நிலையில் இதை கட்டுக்குள் வைக்கவும், உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் வினியோகத்தை அதிகரிக்க சண்டை நாடுகளான ஈரான், வெனிசுலா ஆகிய நாடுகளுடன் அமெரிக்கா இறங்கி செல்கிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா 3வது வாரமாக போர் தொடுத்து வருகிறது. இதை கண்டித்து ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் பொருளாதார தடைகள் விதித்துள்ளன.

மேலும் ரஷ்யாவுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் நோக்கத்தில் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது. இதனால் அமெரிக்காவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உள்ளதோடு, பெட்ரோல், டீசல் மீதான விலையும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

The United States has condemned the war in Ukraine and banned the import of crude oil from Russia. The United States is working with Iran and Venezuela to combat global crude oil supplies to control rising crude oil prices.