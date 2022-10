இவ்ளோ கிட்டயா!.. விட்டா மோதிவிடும் போல.. 10 அடி உயரத்தில் பறந்த விமானம்.. வெலவெலத்து போன மக்கள்!

Washington

வாஷிங்டன்: கிரீஸ் நாட்டில் ஏஜியன் கடலுக்கு வடமேற்கில் உள்ள ஸ்கியாதோஸ் தீவில் சுற்றுலாப்பயணிகளின் தலையை உரசுவது போல் பறக்கும் விமானத்தின் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வானத்தில் பல அடி உயரத்தில் செல்லும் விமானங்களை இன்னமும் அன்னாந்து மேல் நோக்கி பார்க்கும் பழக்கம் பலருக்கும் இருக்கத்தான் செய்கிறது.

வானில் காற்றை கிழித்துக்கொண்டு சீறும் விமானாங்களை தரையில் இருந்து பார்த்தால் சிறிய பறவை பறப்பது போல் தான் இருக்கும்.

English summary

A mesmerizing video of a flying plane purporting to rub the heads of tourists on the island of Skiathos in the northwestern Aegean Sea in Greece is going viral on social media.