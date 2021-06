இணையும் வல்லரசுகள்? புதினுடன் இணங்கி போகும் பிடன்.. தனித்து விடப்படும் சீனா!

Washington

oi-Velmurugan P

வாஷிங்டன்: குட்டி குட்டி நாடுகளுக்கு அவர்களால் திரும்ப செலுத்தவே முடியாத அளவிற்கு அதிகமாக கடன்கொடுத்து அந்த நாடுகளை தனது வலையில் வீழ்த்தி வருகிறது சீனா.. சீனாவின் ஆதிக்கத்தை விரும்பாத அமெரிக்கா, ரஷியாவுடன் கைகோர்க்க தயாராக உள்ளதாக தெரிகிறது ஏனெனில் ரஷ்யா உடன் திடீரென சுமூக உறவை நாட அந்நாட்டு அதிபர் பைடன் விரும்புவதே காரணம்

நம்மூரில் கந்துவட்டிக்கார்கள், செய்யும் வேலையைத்தான் உலக வல்லரசு நாடுகள் சின்ன நாடுகளிடம் காட்டுகின்றன. ஒருவனுக்கு கடன் கொடுத்தால் திருப்பி தர மாட்டான் என்று தெரியும். ஆனால் அவனிடம் உள்ள சொத்தை பிடுங்கி கொள்வதற்காக அவனால் கட்ட முடியாத அளவிற்கு கடன் கொடுப்பார்கள்.

அதாவது அவனது சொத்தை அடிமாட்டு விலைக்கு ஆட்டையை போடுவதற்காக சொத்துக்களை சட்டப்படி கிரயம் செய்துவிட்டு கடன் கொடுப்பார்கள். கடனை குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் கொடுக்க முடியாத நிலையில் அந்த ஏழை ஒரு கட்டத்தில் சொத்தை கந்துவட்டிக்கார்களிடம் பறிகொடுத்துவிட்டு வீட்டை விட்டு தெருவில் போய் நிற்கதியார் நிற்பார் அல்லது கந்துவட்டிக்காரர் சொல்வதை கேட்டு காலம் முழுவதும் செயல்படுவார்.

China is trapping small countries by lending them more than they can repay. The United States, which does not want Chinese domination, seems ready to join hands with Russia because President Biden wants to suddenly seek social ties with Russia.