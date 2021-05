கொரோனா 2-வது அலை: இந்தியாவுக்கு 500 மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு உதவி செய்த அமெரிக்கா.. இந்தியா நன்றி!

Washington

oi-Rayar A

வாஷிங்டன்: கொரோனா 2-வது அலையில் இந்தியாவுக்கு சுமார் 500 மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு நிவராண உதவிகள் செய்துள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் ஓரளவு குறைந்து ஆறுதல் அளிக்கிறது. ஆனால் சில வாரங்களுக்கு முன்பு கொரோனாவின் தாக்கம் கொடூரமாக இருந்தது.

மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு, படுக்கைகள் தட்டுப்பாடு, அதிக உயிரிழப்பு என்று நமது நாட்டின் நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருந்தது.

English summary

The United States has said it has provided about $ 500 million in relief aid to India in the second wave of Corona