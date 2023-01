"அமெரிக்கா - சீனா இடையே பயங்கர போர்".. 2025-ல் நிச்சயம் நடக்கும்.. அமெரிக்க விமானப்படை தளபதி கணிப்பு

தைவான், இந்தியா நாடுகளை சீனா தொடர்ந்து சீண்டி வரும் நிலையில், அமெரிக்கா - சீனா இடையே போர் நடக்கும் என்ற கணிப்பு உலக நாடுகளை கலக்கத்தில் ஆழ்த்தயுள்ளது

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்கா - சீனா இடையே பயங்கரமான போர் ஒன்று 2025-ம் ஆண்டு நிச்சயம் நடைபெறும் என்று அமெரிக்க விமானப்படை தளபதி கூறியிருப்பது பெரும் சலசலப்பையும், பீதியைும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தைவான் மீது படையெடுப்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி வரும் நிலையில், அமெரிக்க விமானப்படை தளபதியின் இந்தக் கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

தைவான் மட்டுமல்லாமல் அமெரிக்காவின் நெருங்கிய நட்பு நாடான இந்தியாவை சீனா தொடர்ந்து சீண்டி வருவதும் அமெரிக்காவை போரில் இறங்க வைக்கும் என சர்வதேச அரசியல் பார்வையாளர்களும் தெரிவித்துள்ளனர்.

The fact that the General of the US Air Force has said that a terrible war between the United States and China will definitely take place in 2025 has caused a great uproar and panic.