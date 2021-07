அமெரிக்காவில் ஆட்டத்தை தொடங்கிய டெல்டா கொரோனா.. தினசரி பாதிப்பு 21% அதிகரிப்பு.. சமாளிக்க என்ன வழி

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இந்தியாவில் மோசான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய டெல்டா வகை கொரோனா தற்போது அமெரிக்காவில் மிக வேகமாகப் பரவ தொடங்கியுள்ளதாக அந்நாட்டு ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்,

உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் கொரோனா வைரஸ் தான் முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளது. கொரோனா அலை அலையாகத் தாக்குவதால் வைரஸ் பாதிப்பை எந்த நாட்டிலும் முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடிவதில்லை.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலையில் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி டெல்டா வகை கொரோனா இப்போது உலக நாடுகளிலும் பரவி வருகிறது.

நாடு முழுவதும் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று - 45,892 பேர் பாதிப்பு

English summary

The delta variant of the coronavirus disease will soon end up being the most dominant strain of the virus in the United States. the delta variant constitutes almost half of the total infections in the country right now.