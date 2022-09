இந்தியாவுக்கே திரும்பி போயிடுங்க.. இல்ல நடப்பதே வேற.. தமிழக வம்சாவழி அமெரிக்க எம்.பிக்கு மிரட்டல்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இந்தியாவுக்கே திரும்பி போய்விடுங்கள் என்றும் இல்லாவிட்டால் கொடிய விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் சென்னையை பூர்வீகமாக கொண்ட அமெரிக்க எம்.பி பிரமிளா ஜெயபாலுக்கு ஒருவர் மெசேஜ் அனுப்பி மிரட்டல் விடுத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இந்தியர்கள் வசித்து வருகின்றனர். அதிலும், அமெரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளியினர் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர் என்றே சொல்லாலாம்.

வெளிநாடுகளில் இருந்து செட்டில் ஆகும் நபர்களின் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருகிறது.

வெளிநாட்டு நபர்கள் குறைந்த ஊதியத்தில் வேலைக்கு வருவதால் அமெரிக்கர்களுக்கு வேலை கிடைப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் அதிகம் செட்டிலாகும் இனக்குழுக்களில் ஒன்றாக இந்தியர்கள் இருப்பதால், இந்தியர்கள் மீது அங்குள்ளவர்களுக்குக் கோபம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும். இதனால், இந்தியர்களை குறிவைத்து வெறுப்புகளை காட்டி வரும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது என்றே சொல்லலாம். அந்த வகையில், சென்னையை பூர்வீகமாக கொண்ட பிரமிளா ஜெயபால் என்பவருக்கு மிரட்டல் வந்துள்ளது.

English summary

A person has sent a message to US MP Pramila Jayapal, who is a native of Chennai, threatening to return to India or face dire consequences.