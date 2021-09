ஆப்கானில் இருந்து வெளியேறியது புத்திசாலித்தனமான, சிறந்த முடிவு..டிரம்புக்கு, அதிபர் ஜோ பைடன் பதிலடி!

Washington

வாஷிங்டன்: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்கா படைகள் வெளியேறியது புத்திசாலித்தனமான முடிவு என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார். ஆப்கானிஸ்தானில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்து வந்த உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்தது.

ஆப்கான் அரசை, ராணுவத்தை முறியடித்து அதிரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை தலிபான்கள் கைப்பற்றி உள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து 2001ம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து 20 ஆண்டுகளாக நிலை நிறுத்தப்பட்டு இருந்த அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் முழுமையாக ஆப்கானில் இருந்து வெளியேறி உள்ளனர்.

English summary

US President Joe Biden has said the withdrawal of US troops from Afghanistan was a wise decision US President Joe Biden has said the withdrawal of US troops from Afghanistan was a "wise decision". The end of more than 20 years of civil war in Afghanistan