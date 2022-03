இனிமேதான் உண்மையான அச்சுறுத்தலே இருக்கு..ரஷ்யாவிடம் இருப்பது “ரசாயன ஆயுதங்கள்” எச்சரிக்கும் பைடன்.!

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : இனிமேல் தான் உண்மையான அச்சுறுத்தல் இருக்கும் என தான் நினைப்பதாகவும், உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் இராசயன ஆயுதங்களை ரஷ்யா பயன்படுத்தக்கூடும் என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் எச்சரித்துள்ளார்.

நேட்டோ விவகாரத்தில் உக்ரைன் எல்லையில் படைகளைக் குவித்த ரஷ்யா தீடிரென போரை தொடங்கியது. தரைவழி, வான்வழி, கடல்வழி என மும்முனை தாக்குதலை ரஷ்யா நடத்தி வருகிறது.

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் உக்ரைன் வான் பரப்பில் ரஷியப்படை விமானங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக உக்ரைன் ராணுவம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், அந்நாடும் ரஷ்யாவை எதிர்த்து போரிட்டு வருகிறது.

English summary

US President Joe Biden has warned that he thinks he is a real threat and that Russia could use its weapons in the war against Ukraine.