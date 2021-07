புதிய தலைவலி..! 18 ஆண்டுகளில் முதல்முறை.. காற்றில் பரவும் குரங்கு அம்மை.. அமெரிக்காவில் தொற்று உறுதி

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் ஒருவருக்கு அரிய வகை குரங்கு அம்மை நோய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலகை ஒட்டுமொத்தமாக ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருப்பது கொரோனா வைரஸ் தான். உலகில் எந்தவொரு நாட்டினாலும் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து தப்ப முடியவில்லை.

அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற வளர்ந்த நாடுகளால் கூட கொரோனா பாதிப்பில் இருந்த தப்ப முடியவில்லை. சொல்லப்போனால் உலக வல்லரசாக கருத்பபடும் அமெரிக்கா தான் அதிக மக்களை இழந்துள்ளது.

சூப்பர் செய்தி..! வலுவாகும் இந்திய கடற்படை... அமெரிக்காவின் நவீன ஹெலிகாப்டர்கள் கடற்படையில் இணைப்பு

English summary

For the first time in nearly two decades, a rare case of human monkeypox was detected in Texas, US. The patient is a US resident who had returned from Nigeria a couple of days ago.