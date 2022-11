இதுக்கு தான் மோடி தேவை.. இணைந்த உலக நாடுகள்! ஜி20 மாநாட்டில் அவர் செஞ்சது சூப்பர்! அமெரிக்கா பாராட்டு

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: சமீபத்தில் நடந்த முடிந்த ஜி20 மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி- பைடன் இடையே நடந்த சந்திப்பு முக்கியமானதாக மாறியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக அமெரிக்க டாப் அதிகாரிகள் சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்தனர்.

ஜி20 மாநாடு சமீபத்தில் தான் இந்தோனேசியாவில் நடந்து முடிந்தது. இதில் உலகின் டாப் 20 பொருளாதாரங்களைக் கொண்ட நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த உச்சி மாநாட்டில் பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. அதேபோல இந்தக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் பைடன் இடையே நடந்த உரையாடல் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்பட்டது.

குடும்ப தலைவிகளுக்கு ஹாப்பி நியூஸ்! மாதம் ரூ 1000 எப்போது தொடங்கப்படும்? ஓப்பனாக சொன்ன ஐ.பெரியசாமி

English summary

US Official says PM Modi is very important in brining Consensus: US officals praises Modi for his contribution in G20 summit.