அமெரிக்கா, பிரான்ஸ்சில் கொரோனா வைரஸ் விஸ்வரூபம் - ஒரே நாளில் பல லட்சம் பேர் பாதிப்பு

வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் மீண்டும் கோரத்தாண்டவம் ஆடி வருகிறது. ஒரே நாளில் 12,03,351 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை 28,31,53,896 பேராக அதிகரித்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் 6,496 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 1,792 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். ரஷ்யாவில் 935 பேர் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் கடந்த 2 ஆண்டுகாலமாக உலக மக்களை தன் கைப்பிடிக்குள் வைத்துள்ளது. கோவிட் 19 தொடங்கி உருமாறிய பல வைரஸ்கள் மக்களை தாக்கி உயிரைக் குடித்து வருகின்றன. தடுப்பூசி செலுத்தியும் வைரஸ் பரவல் பல நாடுகளில் அதிகரித்து வருகிறது.

ஓமிக்ரான் வைரஸ் வேகமாக பரவத் தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனாவின் கோரத்தாண்டவம் மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. ஒரே நாளில் அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது.

The corona virus is once again on the rise. In a single day, 12,03,351 people were affected by corona. The total number of people affected by corona has increased to 28,31,53,896. Worldwide, 6,496 people have died from corona.