ஐப்பசி துலா ஸ்நானம்..காவிரியில் புனித நீராடி தர்ப்பணம் அளித்தால் என்னென்ன நன்மைகள்!

சென்னை: ஐப்பசி மாதம் காவிரியில் ஒருநாள் நீராடினால் கூட கங்கையில் நீராடிய புண்ணியம் கிடைக்கும். மூன்றரைக்கோடி தீர்த்தங்கள் துலா மாதத்தில் காவிரியில் வந்து சேருவதால், இதில் நீராடுவதன் மூலம், அழகு, ஆயுள், ஆரோக்கியம், செல்வம், கல்வி, வலிமை, மாங்கல்ய பாக்கியம். புத்திர பாக்கியம் முதலியவை கிடைக்கும்.

தீராத நோயைத் தீர்க்கவல்லது இந்த புண்ணிய நீராடல். வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் நீங்கி இன்பங்கள் பெருக துலா நீராடல் அவசியம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு மாதமும் ஏதோ ஒரு வகையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுவது உண்டு. அந்தவகையில் ஐப்பசி மாதத்தை துலா மாதம் என்று போற்றுவர். இந்த மாதத்தில் இரவு நேரமும், பகல் நேரமும் சமமாக இருப்பதால் இதற்கு 'துலா' மாதம் என்று பெயர்.

எந்த மாதத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பு, ஐப்பசி மாதத்திற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாதம் முழுவதும் சூரிய பகவான் துலாம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். எனவே ஐப்பசி முதல் தேதி அன்று காவிரியில் நீராடுவது புண்ணியம் என்கின்றன ஞான நூல்கள். இந்த மாதத்தில் காவிரி நதியில் குளிப்பது மிகவும் விசேஷமானது. பொதுவாகவே நதியில் நீராடுவது விசேஷம். அதிலும் காவிரி நதி என்பது புண்ணிய நதி. எனவே காவிரி நதியில் எப்போது நீராடினாலும் புண்ணியம். அதிலும் ஐப்பசி மாதத்தில் நீராடுவது மகா புண்ணியம் என்று போற்றுகிறார்கள்.

Aipasi Month Thula Snanam bath in the Cauvery river is important for the people.Tula Punya Snanam, is an important bathing ritual observed in Tamil Nadu. It is observed in the Tamil Month of Aippasi.