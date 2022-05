அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த பாவங்கள் தீர.. சித்தர்கள் சொன்ன அபூர்வ பரிகாரம்..இதை செய்ய மறக்காதீங்க

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாம் எந்த ஜென்மத்தில், எந்த பாவத்தை செய்ததற்காக இந்த ஜென்மத்தில் இவ்வளவு கஷ்டப் படுகின்றோம் என்பது நமக்கே தெரியாது. இருப்பினும் அந்த பாவத்தை எப்படி கழிப்பது? அறியாமல் செய்த பாவங்கள் கூட கண்ணுக்கு தெரியாமல் காணாமல் போக, நாம் செய்யக்கூடிய சுலபமான பரிகார முறைகள் உள்ளன.

நாம் எந்த ஜென்மத்தில், எந்த பாவத்தை செய்ததற்காக இந்த ஜென்மத்தில் இவ்வளவு கஷ்டப் படுகின்றோம் என்பது நமக்கே தெரியாது. இருப்பினும் அந்த பாவத்தை எப்படி கழிப்பது? அறியாமல் செய்த பாவங்கள் கூட கண்ணுக்கு தெரியாமல் காணாமல் போக, நாம் செய்யக்கூடிய சுலபமான பரிகார முறைகள் உள்ளன.

ஏழுமலையானை தரிசிக்க 7 கிமீ தூரத்துக்கு கியூ..48 மணி நேரம் காத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள்

மனிதன் அவஸ்தைக்கு முக்கிய காரணமே பித்ரு வழி பாவங்கள்தான், இந்த பாவம் மனிதனின் ஆத்மாவை வேதனைபடுத்தி பாவத்தை கழித்துக் கொள்ளும். எனவே நாம் நம்முடைய பாவங்கள் தீர சில பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டும்.

English summary

Spiritual news in tamil: (பாவம் போக்கும் பரிகாரம் ஆன்மீக செய்திகள்)We do not know in which life we will suffer so much in this life for what sin we have committed. Yet how to deduct that sin? There are easy remedies we can do to make even the sins committed unknowingly disappear invisibly.