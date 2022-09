வெள்ளிக்கிழமை இந்த காரியங்களை செய்யாதீர்கள்..மீளவே முடியாத கடன் பிரச்சினை வரும் - ஆன்மீக ரகசியங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வெள்ளிக் கிழமைகளில் சில காரியங்களை செய்தால் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கலாம். ஆனால் சில காரியங்களை கண்டிப்பாக பெண்கள் செய்யக்கூடாது. வீட்டில் உள்ள தேவையற்ற பழைய பொருள்களை காலி செய்து விட்டு சுத்தமாக வைத்துக்கொண்டாலே, செல்வம் செழிக்கும் கடன் பிரச்சனைகள் விலகும்.

காலையில் அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழும் நபர்களுக்கு இயல்பாகவே மகாலட்சுமியின் அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. இவர்கள் சாதாரணமாக விளக்கேற்றி பூஜை செய்து வந்தால் சகல சௌபாக்கியங்களும் கிடைக்கும்.

பெண்கள் செய்யும் சில தவறுகள் கடன் பிரச்சினையை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்களுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். எனவே பொதுவாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் கடன் பிரச்சினை தீரவும் செல்வ வளம் அதிகரிக்கவும் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கவும்.

Don't do these things on Friday Spiritual Secrets: Kadan Pirachinai Theera Parikaram.Doing certain things on Fridays can increase your luck. But there are certain things that women should not do. By emptying the unnecessary old things in the house and keeping it clean, wealth will flourish and debt problems will disappear.