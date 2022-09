திருப்பதி பிரம்மோற்சவம்..ஏழுமலையானுக்கு 5 டன் மலர்கள்..சேலம் பக்தர்களின் நெகிழ்ச்சி அனுபவங்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: திருப்பதியில் பிரம்மோற்சவ விழா களைகட்டியுள்ள நிலையில் ஏழுமலையான் ஆலயத்தை அலங்கரிக்க 5 டன் மலர்கள் சேலத்தில் இருந்து கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன. தங்களால் திருமலைக்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும் தங்களின் கைகளால் தொடுத்த மலர்கள் ஏழுமலையானை சென்றடைந்தது தங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என்று பக்தர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளனர்.

திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் நடைபெறும் அனைத்து சிறப்பு விழாக்களுக்கும் சேலம் ஸ்ரீ பக்தி சாரர் பக்தி சபா சார்பில் வாசனை மலர்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட மாலைகளை அனுப்பி வைப்பது வழக்கம்.

திருமலை திருப்பதி புரட்டாசி மாதத்தில் பிரம்மோற்சவம் நடைபெறும். இந்த ஆண்டு கடந்த 27ஆம் தேதி பிரம்மோற்சவம் வைபவம் தொடங்கி உள்ளது. வருகின்ற அக்டோபர் 5ம் தேதி வரை 10 நாட்கள் விழா நடைபெறும்.

English summary

Brahmotsavam is one of the major festivals of Tirumala Tirupathi Temple. Lord Srinivasa is taken in a procession in Garudavahana seva on October 1st 2022. Sri Bakthi Sarar Baktha Saba, Salem, has been bestowed with the rare honour of sending flowers and flower garlands to the Tirumala Temple.