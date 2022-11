200 பேருக்கு காசி புனித பயணம்..எல்லா செலவும் அரசே ஏற்கும்.. இந்து சமய அறநிலையத்துறை சேகர்பாபு உறுதி

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இருந்து காசி புனித பயணம் செல்லும் 200 பேருக்கு தங்குமிடம், உணவு உள்ளிட்ட அனைத்து

செலவுகளையும் தமிழக அரசே ஏற்கும் என்றும் அதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

சென்னையில், தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த நூறு வருட பழமையான நாடக கொட்டகையை சென்னை மாநகராட்சி மீட்டுள்ளது. இந்த கொட்டகையை அமைச்சர் சேகர்பாபு, மேயர் பிரியா, ஆணையர் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, "மீட்கப்பட்டுள்ள பழமையான இடத்தை மீண்டும் மக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் மாற்றுவது குறித்து திட்டமிட்டு ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அங்கப்பன் நாயக்கன் தெருவில் உள்ள உருது பள்ளிக்கு அருகில் 1400 சதுர அடியில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டிருந்த மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. அருகில் உள்ள உருது பள்ளியில் 400 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருவதால் அங்கு போதுமான இடவசதி இல்லை. எனவே மீட்கப்பட்ட இடத்தில் உருது பள்ளிக்கு கூடுதல் பள்ளி கட்டிடம் கட்டித் தரப்படும் என்று கூறினார். சென்னை மாநகராட்சியின் விக்டோரியா கட்டிடத்தை பழமை மாறாமல் சீரமைக்க வேண்டும். ஓரிரு மாதங்களில் பணிகள் முழுமையடைந்த பின் விக்டோரியா அரங்கை முதலமைச்சர் திறந்து வைப்பார் என்றும் கூறினார்.

English summary

Minister Sekar Babu said Accommodation and food for 200 pilgrims from Tamil Nadu to Kashi. He has said that the Tamil Nadu government will also bear the expenses and funds have been allocated for it.