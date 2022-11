உங்கள் கஷ்டங்கள் நீங்க இந்த ஒரு மரம் போதும்..கண் திருஷ்டியும் மாயமாகும்..இப்படி செய்ய மறக்காதீங்க

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கண் திருஷ்டி ஒருவரின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். சிலரது வாழ்க்கையில் தொழில் நஷ்டம் ஏற்படும். கண் திருஷ்டி தாக்காமல் இருக்க சில பொருட்களை நம்முடைய வீட்டில் சில பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டும். ஒரே ஒரு மரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்க வாழையடி வாழையாக குடும்பம் செழிக்க நாம் சில பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டும். அது என்ன பரிகாரம் எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்.

திருமண வீடு என்றாலும் எந்த ஒரு சுப நிகழ்ச்சி என்றாலும் முதலில் வீட்டின் முன்பாக வாழை மரம் கட்டி வைப்பார்கள். வாழை குலையுடன் இருக்கும் அந்த மரம் அனைத்து கண் திருஷ்டிகளையும் போக்கும் என்பதனால்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழை மரத்தை கட்டி வைப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்தனர்.

அதே போல வாழையடி வாழையாக வம்சம் தழைத்து ஓங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் திருமண வீட்டின் முன்பாக வாழை மரத்தை கட்டி வைப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்தனர். வாழை மரம் வளர்க்கும் வீடுகளில் கண் திருஷ்டி தாக்க வாய்ப்பு இல்லை.

English summary

Kan thristy problem Eye strain can cause great hardship in one's life. There will be loss of career in some people's life. We have to do some remedies in our house to avoid eye strain. Just one tree can make a huge difference in our lives. To get success in our life, we have to do some remedies to make the family flourish like a banana. Let's see what remedy it is and how to do it.