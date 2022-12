புத்திசாலியான பிள்ளைகள் வேண்டுமா? கார்த்திகை பவுர்ணமி விரதம் இருங்கள்..சிவன் மகன் வீடு தேடி வருவான்

Spirtuality

சென்னை: கார்த்திகை பவுர்ணமி நாள் தீபத்திருநாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு முதல்நாள் தீப திருநாளாகவும் இன்றைய தினம் கார்த்திகை பவுர்ணமியாகவும் பக்தர்களால் வணங்கப்படுகிறது. கார்த்திகை தீப திருநாள் பரம்பொருள் அளத்தற்கரியது என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காக மும்மூர்த்திகளும் சேர்ந்து திருவிளையாடல் நடத்திய நாள். நம்முடைய நிலை கருதி அண்ணாமலையில் மலையாக அருளுகிறார் சிவபெருமான்.

பவுர்ணமி, அமாவாசை திதிகள் இறை வழிபாடு முன்னோர் வழிபாட்டிற்கு உரியது. முழு நிலவு நாளில் ஆலயங்களில் அற்புத திருவிழாக்கள் நடைபெறும். சித்திரை பவுர்ணமி தொடங்கி பங்குனி உத்திரம் வரை ஒவ்வொரு மாதமும் பவுர்ணமி நாளில் பல விஷேசங்கள் நடைபெறுகின்றன.

கார்த்திகை மாத பவுர்ணமி நாளான இன்று விரதம் இருந்து வழிபாடு செய்வதால் பிரகாசமான எதிர்காலம் அமையும். கார்த்திகை பவுர்ணமி அன்று அம்மை மற்றும் அப்பனை நினைத்து மேற்கொள்ளும் இவ்விரத முறை உமாகமேஸ்வர விரதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கார்த்திகை தீபம் திருநாளில் சொக்கனுக்கு உகந்த சொக்கப்பனை.. ஜோதி பிழம்பாக எழுந்தருளிய சிவன்

English summary

Karthikai Poornami day is celebrated as Deepatri day. On this day, lighting lamps in temples and worshiping the Lord will bring benefits in life. The day when Lord Shiva graces the devotees in the form of Jyoti in Tiruvannamalai is celebrated as the day of Karthika Deepa festival. Those who bathe at sunrise every day in the month of Karthika will attain the holy fruit of bathing in all holy tirthas.