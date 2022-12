திருவண்ணாமலையில் நாளை காலையில் பரணி தீபம் 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் மகாதீபம்..குவியும் பக்தர்கள்

Spirtuality

திருவண்ணாமலை: அருணாசலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நாளை அதிகாலையில் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது. மலையில் 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் மகாதீபம் ஏற்றப்படுவதை தரிசனம் செய்ய லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். சிறப்பு பேருந்துகளும், சிறப்பு ரயில்களும் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் இன்று திருவண்ணாமலைக்கு இயக்கப்படுகிறது.

நினைத்தாலே முக்கி தரும் திருவண்ணாமலையில் மலையே சிவனாக வணங்கப்பட்டு வருகிறது. பவுர்ணமி மற்றும் கார்த்திகை தீப நாட்களில் பல லட்சம் பக்தர்கள் மலையை சுற்றி கிரிவலம் செல்கின்றனர். சிவபெருமான் அக்னி பிழம்பாக காட்சி கொடுத்ததால் திருவண்ணாமலை மலை உச்சியில் மகாதீபம் ஏற்றப்படுகிறது.

திருமாலுக்கும், பிரம்மனுக்கும் இடையே யார் பெரியவர் என்ற போட்டியில் அடிமுடி காண முடியாத அக்னி பிழம்பாக காட்சியளித்ததாக ஐதீகம். அந்த நாளே கார்த்திகைதீப திருவிழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீப திருவிழா கடந்த வாரம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தினசரியும் பஞ்சமூர்த்திகள் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் உலா வருகின்றனர். சனிக்கிழமையன்று மகா தேரோட்டம் நடைபெற்றது. கார்த்திகை தீபத் திருநாளை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலையில் பரணி தீபம்‌, அண்ணாமலையார்‌ தீபம்‌,விஷ்ணு தீபம்‌ உள்ளிட்ட ஐந்து தீபங்கள் ஏற்றப்படும்.

டிசம்பர் 6ஆம் தேதி அதிகாலையில்‌ பரணி தீபம்‌ அண்ணாமலையார்‌ கருவறையில்‌ ஏற்றப்பட்டு, பின்னர்‌ அர்த்த மண்டபத்தில்‌ ஐந்து தீபங்களாக அவை காண்பிக்கப்படும். நாளை மாலை 2,668 அடி உயரம் கொண்ட மலை உச்சியில் மகா தீபம் ஏற்றப்படும். இந்த தீபாமானது தொடர்ந்து 10 நாட்கள் அணையாமல் எரியும்.

Bharani Deepam will be lit at Arunachaleswarar Temple early tomorrow morning. Lakhs of devotees throng the 2,668 feet high mountain to witness the lighting of the Mahadeepam Tiruvannamalai. Special buses and special trains are plying to Tiruvannamalai from many parts of Tamil Nadu today.