படுக்கை அறையில் இதை பாலோ பண்ணுங்க!..நிம்மதியான தூக்கத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க!!

சென்னை: வேலைக்காக பகல் எல்லாம் அலைந்து திரிந்து விட்டு இரவில் நம்வீட்டிற்கு வந்தால் மன நிம்மதி இருக்க வேண்டும். படுக்கை அறையில் கண் மூடி உறங்கினால் கெட்ட கனவுகள் எதுவும் இன்றி நிம்மதியான உறக்கம் வர வேண்டும். அப்படி இருந்தால்தான் மறுநாள் கண் விழித்து சுறுசுறுப்பாக இயங்க முடியும். நம்முடைய படுக்கை அறையில் என்னென்ன பொருட்களை வைக்கலாம். என்னென்ன பொருட்களை வைக்கக் கூடாது என்று வாஸ்து நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

வீட்டிற்கு வந்தாலே நிம்மதியில்லை என்று புலம்புவார்கள். வீடே போர்களமாக உள்ளது படுக்கை அறையே பலி பீடமாக உள்ளது என்று உறங்கவே அஞ்சுவார்கள். சிலரது வீட்டில் படுக்கை அறை எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தலே போதும் அவர்களின் வீட்டில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒற்றுமை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி விடலாம்.

படுக்கை அறை சரியில்லாமல் இருந்தாலே நோய் பாதிப்பு ஏற்படும் பண இழப்பும் வருமாம். படுக்கையறையின் நடுவில் கதவை வைக்காமல், வடக்கு அல்லது கிழக்கு ஒட்டியே அமைக்க வேண்டும். இதனால் இயல்பான குழந்தைப்பேறு கிட்டும். அவர்கள் நல்ல மக்களாகவும் இருப்பார்கள். தென்மேற்கு அறையின் தென் மேற்கு மூலையில் ஜன்னல் இருந்தால் செல்வ இழப்பும், அதிகார பறிப்பும் நிகழும்.

