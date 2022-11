அஞ்சறைப்பெட்டி சமையலுக்கு மட்டுமல்ல..வீட்டில் பணம் பெருக இப்படி செய்து பாருங்களேன்!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பணம் தினசரி தேவைக்கு அவசியமானதாக இருக்கிறது. ஒருவருக்கு 100 ரூபாய் தேவை என்றால் ஒரு சிலருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை தேவைப்படுகிறது. நம்முடைய வீட்டில் இருக்கும் பணம் பல வழிகளில் பெருக வேண்டும் என்றுதான் பலரும் விரும்புகின்றனர். பணமானது விரைய செலவாகாமல் சுப செலவாக மாற வேண்டும் என்றும் நாம் செலவு செய்யும் பணம் பல வழிகளில் நமக்கு திரும்ப வர வேண்டும் என்றும் பலரும் விரும்புகின்றனர்.

பணம் பெருக செய்ய வேண்டிய சில பரிகாரங்கள் உள்ளன. அவற்றை செய்வதன் மூலம் பணம் பெருகும்.

நம்முடைய அம்மா சமையல் அறையில் பல இடங்களில் பணத்தை பதுக்கி வைத்திருப்பார். அரிசி டப்பா, அஞ்சறை பெட்டி, மிளகாய் டப்பா என எத்தனையோ டப்பாக்களில் சிறுக சிறுக பணத்தை சேர்த்து வைத்திருப்பார். அந்த சிறு சேமிப்பு பணம் ஏதாவது ஒரு வகையில் செலவுக்கு உதவி செய்யும்.

நாம் சம்பாதிக்கும் பணம் நமக்கு பல வழிகளில் உதவி செய்ய வேண்டும். அதே போல அந்த பணம் பல்கி பெருக வேண்டும். அதற்கு சில பரிகாரங்கள் உள்ளன. ஆன்மீக ரீதியாக செய்யப்படும் அந்த பரிகாரங்களைப் பார்க்கலாம்.

நோய்கள் நீங்க..வறுமை விலகி செல்வம் பெருக.. ஆன்மீகம் கூறும் அற்புத பரிகாரங்கள்!

English summary

Panam Peruga valigal: Selvam Sera Aanmeega parigarangal. Money is essential for daily needs. If one person needs 100 rupees, some people need up to one lakh rupees. Many people want the money in our house to increase in many ways.