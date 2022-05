வீட்டிற்குள் சுபிட்சம் வர வேண்டுமா... இந்த விசயங்களை செய்தால் தெய்வம் வீட்டிற்குள் குடியேறும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாம் குடியிருக்கும் வீடு இறை அருள் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். தெய்வ அருள் நிறைந்த வீட்டிற்குள் துஷ்ட சக்தி எட்டிக்கூட பார்க்காது. நம்முடைய பூஜை அறையில் நாம் வைத்திருக்கும் சில பொருட்கள் தெய்வ சக்தியை நம்முடைய வீட்டிற்குள் ஈர்க்கும். தெய்வ அருள் நிறைந்த வீட்டில் செல்வமும் சுபிட்சமும் நிறைந்திருந்திருக்கும் மகிழ்ச்சி தாண்டவமாடும். உங்கள் வீட்டிற்குள் தெய்வம் குடியேற என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

பூஜை அறையில் நீங்கள் விதவிதமாக எத்தனை விளக்குகளை வைத்திருந்தாலும், அகல் விளக்கிற்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை. எனவே பூஜை அறையில் பூஜை செய்யும் பொழுது அகல் விளக்கு ஒன்றையாவது ஏற்றி வைத்து வழிபடுவது நல்ல பலன்களைக் கொடுக்கும்.

பூஜை அறையில் தெய்வீக சக்தி பெருக பூஜை செய்யும் பொழுது அங்கு பன்னீர் வைத்திருப்பது நல்லது. அது போல அத்தர், ஜவ்வாது போன்ற வாசனை மிக்க பொருட்கள் தெய்வீக ஆற்றலை வீட்டிற்குள் ஈர்க்கும். பூஜை செய்யும் போது நமது உடலையும் மனதையும் புத்துணர்ச்சியோடு வைத்திருக்கும்.

உங்கள் வீட்டில் பணம் கொட்ட வேண்டுமா? மகாலட்சுமியின் அருள் கிடைக்க இதை மறக்காதீங்க

English summary

Spiritual News in Tamil : Should prosperity come into the house do this thinks in your pooja room (வீட்டில் தெய்வ சக்தி நிறைந்திருக்க இதை அவசியம் செய்யுங்கள்) Some of the items we keep in our prayer room will attract divine energy into our home. The house of divine grace would have been full of wealth and prosperity.