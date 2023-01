கோலாகலமாக தொடங்கும் தைப்பூச திருவிழா.. பழனி முருகன் கோவிலில் நாளை கொடியேற்றம்! குவியும் பக்தர்கள்

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் 3-ம் படை வீடாக விளங்குவது பழனி முருகன் கோயில். இங்கு ஆண்டுதோறும் தைப்பூச திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம்.

Spirtuality

oi-Jackson Singh

திண்டுக்கல்: பிரசித்தி பெற்ற பழனி முருகன் கோயிலில் வெகு விமரிசையாக நடைபெறும் தைப்பூச திருவிழா நாளை கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது.

இதற்காக தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயிலுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.

பக்தர்களின் வருகையால் பழனியே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. இதனிடையே, பக்தர்களின் வசதிக்காக சிறப்பு பேருந்துகள், குடிநீர், உணவு உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகளை திண்டுக்கல் மாவட்ட நிர்வாகம் செய்துள்ளது.

பழனி கோவில் கும்பாபிஷேகம்..இறைச்சி கடைகள் திறக்க தடை..என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்

English summary

The Thaipusam festival, which is held with much devotees at the famous Palani Murugan Temple, will begin tomorrow with flag hoisting.