திருப்பதியில் இலவச தரிசனத்திற்கு அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டாம்..தேவஸ்தானம் சொன்ன குட்நியூஸ்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: திருப்பதியில் நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் இலவச தரிசனம் செய்யும் பக்தர்களுக்கு மீண்டும் 'டைம் ஸ்லாட்' டோக்கன்கள் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதை தவிர்க்கும் வகையில் விஐபி பிரேக் தரிசன நேரத்திலும் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

திருமலையில் அருள்பாலிக்கும் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். இலவச தரிசனம், விரைவு தரிசனம், விஐபி தரிசனம் என பல வித தரிசனங்கள் உள்ளன. 300 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தினால் சில மணி நேரங்கள் காத்திருந்து ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யலாம்.

இலவச தரிசனத்திற்கு செல்பவர்கள் வைகுண்டம் க்யூ காம்ளக்ஸ்சில் 40 மணி நேரத்திற்கு மேல் காத்திருக்க நேரிடுகிறது. புரட்டாசி மாதத்தில் 3 நாட்கள் வரை பக்தர்கள் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். இதனை தவிர்க்க சில ஏற்பாடுகளை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் செய்துள்ளது.

புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமை..திருப்பதியில் அலைமோதும் பக்தர்கள் கூட்டம்..தேவஸ்தானம் வேண்டுகோள்!

English summary

It has been informed that arrangements will be made to give 'time slot' tokens again to devotees who perform free darshan in Tirupati from November 1st 2022. VIP break darshan timings have also been changed to avoid long wait for devotees.