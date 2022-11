திருப்பதி சீனிவாச பெருமாள் கல்யாணம் உற்சவம் பாருங்க..கெட்டி மேளம் கொட்டும்..டிக்கெட் புக் பண்ணுங்க

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தெய்வீக திருமணங்களைப் பார்த்தால் கல்யாண வைபோகம் கைகூடி வரும் என்று சொல்வார்கள். திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் அடுத்த மாதம் நடைபெறும் கல்யாண உற்சவ சேவையை தரிசனம் செய்ய விரும்பும் பக்தர்கள் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

இந்தியாவின் பணக்கார தெய்வமாக பக்தர்களால் வணங்கப்படும் தெய்வம் ஏழுமலையான் கோவில். 300 ரூபாய் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்த பக்தர்கள்,இலவச தரிசனத்திற்காக டோக்கன்களை வாங்கிய பக்தர்கள் டிக்கெட்டுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நேரத்தில் ஏழுமலையானை வழிபட்டு செல்கின்றனர்.

திருப்பதிக்கு வந்து இலவச தரிசன டோக்கன் கிடைக்காத பக்தர்கள் திருமலைக்கு சென்று வைகுண்டம் காத்திருப்பு மண்டப வழியாக செல்லும் பக்தர்கள் சனி, ஞாயிறுகிழமைகளில் 40 மணி நேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். தங்கும் அறைக்கும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. தொடர்ந்து பெய்த கனமழையால் பக்தர்கள் பல்வேறு வகையான சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர்.

English summary

If you see divine marriages, it is said that the wedding ceremony will come hand in hand. Devotees who want to have darshan of the Kalyana Utsava service to be held next month at the Tirupati Elumalayan Temple can book online.