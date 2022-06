புதன்கிழமையில் இப்படி செய்து பாருங்கள்.. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! செல்வம் செழிக்கும்!!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது என்பார்கள். பெருமை மிக்க புதன் கிழமையில் சில சிறப்பு பரிகாரங்களை செய்வதன் மூலம் வாழ்க்கையில் வரும் பிரச்சனைகள் தீரும் என்று ஆன்மீக நூல்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையான சில பரிகாரங்களைச் செய்தால் உடல்நலக் கோளாறுகள் நீங்கும், பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டாகும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறக்கவும் புதன்கிழமை பரிகாரம் செய்வது ஏற்றது.

புதன் பகவானை வழிபடுவதற்கு உகந்த கிழமை புதன்கிழமை. புதன் பகவானுக்கு உரிய ராசி - மிதுனம், கன்னி. இதேபோல், புதன் பகவானுக்கான திசை வடகிழக்கு என்றும் புதன் பகவானின் அதிதேவதை மகாவிஷ்ணு என்றும் பிரத்யதி தேவதை ஸ்ரீமந் நாராயணன் என்றும் விவரிக்கிறது ஜோதிட சாஸ்திரம்.

புதன் பகவானுக்கு உரிய நிறம் பச்சை. புதன்கிழமையில் பச்சை நிற ஆடை அணிவது புதன் தோஷத்தை போக்கும். பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது என்பார்கள். அத்தனை பெருமை மிக்க புதன் கிழமைகளில், புதன் ஓரைகளில், வீட்டில் விளக்கேற்றி, புதன் பகவானை மனதார வேண்டிக்கொண்டால் மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கலாம்.

English summary

Financial crisis Wednesday parikaram: (செல்வ வளம் தரும் புதன்கிழமை பரிகாரம்) Doing some simple remedies will eliminate health ailments and lead to economic improvement.To overcome a financial crisis, feed the cow green grass every Wednesday.